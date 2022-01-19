Байден зустрівся з сенаторами, які напередодні відвідали Україну

Президент США Джо Байден зустрівся з двопартійною групою сенаторів, які 17 січня відвідали Україну та провели ряд зустрічей з українським керівництвом. Президент обговорив з конгресменами збільшення російської військової присутності на українському кордоні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

"Президент Байден і сенатори обмінялися думками про те, як США найкраще можуть продовжувати тісну співпрацю з нашими союзниками й партнерами на підтримку України, включно з поточними дипломатичними зусиллями, спрямованими на врегулювання нинішньої кризи, а також заходами стримування", - йдеться у повідомленні.

"Президент Байден високо оцінив сильну історію підтримки України з обох сторін і погодився продовжувати тісно співпрацювати з Конгресом, оскільки адміністрація готується накласти значні наслідки у відповідь на подальшу агресію Росії проти України", - зауважили в Білому домі.

Нагадаємо, 17 січня до України приїхала делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки. політики зустрілись з президентом України та представниками уряду.