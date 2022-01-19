Російська військова техніка стала табором за 200 км на північ від Києва, – СІТ
Російська військова техніка стала табором за 200 км на північ від Києва, – СІТ
США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
Порошенко в суді: виснажливе слухання без результату
Порошенко в суді: виснажливе слухання без результату
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Під Печерським судом Києва на мітингу на підтримку Порошенка відбулись сутички (оновлено)
Під Печерським судом Києва на мітингу на підтримку Порошенка відбулись сутички (оновлено)
Печерський райсуд призначив Порошенку особисте зобовʼязання
Печерський райсуд призначив Порошенку особисте зобовʼязання
Масштабний витік даних Міноборони Польщі. Таємна операція Росії?
Масштабний витік даних Міноборони Польщі. Таємна операція Росії?
Назарбаєв уперше прокоментував протести в Казахстані
Назарбаєв уперше прокоментував протести в Казахстані
ГоловнаСвіт

Байден зустрівся з сенаторами, які напередодні відвідали Україну

Сторони обговорили збільшення російської військової присутності на українському кордоні.

Байден зустрівся з сенаторами, які напередодні відвідали Україну
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден зустрівся з двопартійною групою сенаторів, які 17 січня відвідали Україну та провели ряд зустрічей з українським керівництвом. Президент обговорив з конгресменами збільшення російської військової присутності на українському кордоні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

"Президент Байден і сенатори обмінялися думками про те, як США найкраще можуть продовжувати тісну співпрацю з нашими союзниками й партнерами на підтримку України, включно з поточними дипломатичними зусиллями, спрямованими на врегулювання нинішньої кризи, а також заходами стримування", - йдеться у повідомленні.

"Президент Байден високо оцінив сильну історію підтримки України з обох сторін і погодився продовжувати тісно співпрацювати з Конгресом, оскільки адміністрація готується накласти значні наслідки у відповідь на подальшу агресію Росії проти України", - зауважили в Білому домі.

Нагадаємо, 17 січня до України приїхала делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки. політики зустрілись з президентом України та представниками уряду.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також