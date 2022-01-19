В уряді Словаччини виступили проти санкцій щодо РФ, у МЗС України відповіли

Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик заявив, що санкції проти РФ лише шкодять, і Росія усе одно не звільнить окупований нею Крим.

Про це він заявив словацькому виданню Рravda.

"Країни мають торгувати одна з одною. І дехто з наших експортерів постраждав. Таким чином, санкції завдають лише збитків, а Крим росіяни все одно не повернуть. Потрібно дивитися вперед і будувати стосунки", - сказав він.

Речник МЗС України Олег Ніколенко назвав неприйнятними заяви міністра економіки Словаччини, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України.

"Прикро, що чиновник дружньої нам держави, з якою маємо високий рівень відносин, демонструє спотворене сприйняття реальності в частині належності Криму та розуміння накладених на Російську Федерацію санкцій. Розмови про повернення до business as usual із РФ, яка грубо порушила міжнародне право, захопивши силою Крим та розпочавши збройну агресію на Донбасі, лише пропагують безкарність та заохочують Росію до подальшої агресії", - сказав Ніколенко у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Він звернув увагу, що коментарі словацького чиновника дисонують з офіційною позицією Словаччини та консолідованою позицією ЄС у контексті протидії російській агресії проти України.

"Вимагаємо публічного спростування паном міністром своїх висловлювань, які не сприяють розвитку дружніх українсько-словацьких відносин", - наголосив речник МЗС.