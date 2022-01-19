"Газпром" пригрозив відключити Молдові газ

У країні можуть оголосити надзвичайний стан в енергетичному секторі.

"Газпром" попередив Молдову про припинення постачання газу з 20 січня, якщо компанія "Молдовагаз" не заплатить за поточне постачання. У зв'язку з цим у країні можуть оголосити надзвичайний стан в енергетичному секторі.

Про це в середу, 19 січня, повідомила прем'єр-міністр Наталія Гаврилиця на спільній прес-конференції з міністром інфраструктури Андрієм Спином.

"Газпром учора надіслав офіційний лист до Молдовагаз, у якому повідомив про намір припинити постачання природного газу до Молдови у разі несплати поточного постачання до 20 січня. Іншими словами, у нас є офіційний лист, у якому повідомляється, що існує реальний ризик припинення постачання природного газу", - цитує Гаврилицю місцеве видання NewsMaker.

Вона наголосила, що російський концерн володіє мажоритарним пакетом акцій у "Молдовагаз" і в попередні роки дозволяв компанії оплачувати поточні поставки газу з відстрочкою на кілька місяців.

За словами Спину, "Молдовагаз" до 20 січня виплатить "Газпрому" 38 млн доларів з необхідних 63 млн доларів авансу за половину січня. Міністр зазначив, що чинний тариф на газ не покриває його вартість, тому утворилася "дірка" у 25 млн доларів, а "Молдовагаз" не зміг порозумітися" з "Газпромом" і домовитися про відстрочення оплати або кредитування компанії.

Спину заявив, що ситуація, що склалася, — це не наслідок бездіяльності уряду.

"Мажоритарний акціонер Молдовагаз не зміг підтримати власну компанію для виходу із ситуації. Це явна зміна відносин у порівнянні з попередніми роками, яка ніяк не допомагає. Ми зіткнулися з реальним ризиком припинення постачання", - додав міністр.

Нагадаємо, що схожа ситуація в Молдові була у листопаді, але тоді після втручання уряду країни ситуацію вдалося врегулювати.