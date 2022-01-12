НАТО закликало Росію вивести свої війська з України, Грузії і Молдови

"Будь-яке використання сил проти України буде серйозною і стратегічною помилкою і Росія сплатить велику ціну".

НАТО закликало Росію вивести свої військові сили з Грузії, України і Молдови, які були розміщенні там без запрошення влади держав і погодження з урядами.

Про це на брифінгу за результатами засідання НАТО-Росія повідомив генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг.

"Країни-члени закликали вивести сили і з повагою віднестись до територіальної цілісності цих країн. Члени НАТО готові вести діалог з Росією, але ми не підемо на компроміси з основних принципів щодо суверенітету і цілісності, щодо права всіх країн обирати власний шлях, зокрема стосовно безпеки і права захищати один одного", – заявив він.

Столтенберг зазначив, що Росія також здійснювала кібератаки та хімічні атаки на території держав блоку.

"Ми готові надавати пропозиції за столом перемовин і водночас ми маємо бути готові, якщо Росія знову обере конфронтацію. Ми чітко заявили, що будь-яке використання проти України буде серйозною і стратегічною помилкою і Росія сплатить велику ціну", – додав генеральний секретар.

Він зауважив, що якщо Росія знову використає сили проти Україні і вчинить нове вторгнення, тоді блоку серйозно треба буде розглядати присутність військ у східній частині Альянсу.

На сьогоднішніх перемовинах Росія не змогла погодити графік подальших зустрічей. НАТО хоче обговорити з РФ обмеження щодо розміщення в Європі ракет і контроль над озброєнням, зокрема ядерним.

На компроміс щодо заборони на вступ для України в блоці йти не готові.

Про те, що США на перемовинах із Росією хочуть запропонувати обговорення розміщення ракет і масштаби військових навчань у Європі як частину вирішення кризи довкола України, нещодавно писав Washington Post. Джерела газети заявили, що Білий дім пробує перевірити, чи справді Москва серйозно налаштована вирішити конфлікт в Україні шляхом дипломатії, чи висуває нездійсненні вимоги як привід для вторгнення.

Столтенберг раніше повідомив, що на першому з липня 2019 року засіданні Ради НАТО-Росія сторони мали серйозну і пряму дискусію щодо ситуації в Україні та довкола неї і стосовно наслідків для європейської безпеки. З цих питань Існують істотні відмінності між країнами-членами НАТО та Росією.

РФ намагається просунути свій ультиматум щодо юридичних гарантій нерозширення Альянсу і прямо вимагає заборони на вступ до НАТО України. Блок стверджує, що не збирається йти на ці поступки.