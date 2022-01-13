Європа зараз ближче до війни, ніж будь-коли за 30 років, – міністр закордонних справ Польщі

Рау додав, що в останні тижні спостерігається перспектива масштабної військової ескалації в Східній Європі.

Європа зараз опинилася ближче до війни, ніж будь-коли за останні 30 років. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау під час відкриття Постійної ради ОБСЄ. Про це пише Reuters.

Польща головує в ОБСЄ до кінця року.

Рау прямо не назвав Росію у своєму зверненні до 57 країн-членів організації, але згадав напруження в Україні, Грузії, Вірменії і Молдові.

"Виглядає так, що ризик війни в регіоні ОБСЄ зараз більше, ніж коли-небудь за останні 30 років", – зазначив він, додавши, що в останні тижні спостерігається перспектива масштабної військової ескалації в Східній Європі.

Засідання Постійної ради ОБСЄ де-факто є третім етапом перемовин з Росією, яка стягує свої війська і техніку до кордонів України та вимагає від НАТО гарантувати, що воно не буде розширюватися.

У переговорах у форматі бере участь і Україна. До цього 10 січня пройшов саміт Росія-США і 12 січня – засідання Ради НАТО-РФ.

НАТО офіційно відкинуло російський ультиматум щодо заборони на вступ України до Альянсу, але готове до перемовин з інших питань, зокрема щодо масштабів військових навчань і прозорості озброєння.