Єрмак обговорив із радником Байдена безпекову ситуацію навколо України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном безпекову ситуацію навколо України та роботу у форматі "нормандської четвірки".

"Продовжили регулярний діалог з Джеком Салліваном. Обговорили безпекову ситуацію навколо України та подальші кроки щодо її деескалації", - написав Єрмак у Twitter.

За словами керівника Офісу президента, сторони відзначили важливість продовження роботи формату "нормандської четвірки".

Єрмак також наголосив, що Україна цінує незмінну підтримку США.

Продовжили регулярний діалог з @JakeSullivan46. Обговорили безпекову ситуацію навколо України та подальші кроки щодо її деескалації. Відзначили важливість продовження роботи формату #N4. Цінуємо незмінну підтримку 🇺🇸. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 12, 2022

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон привітав ініціативу залучення США до переговорів щодо врегулювання ситуації на сході України.

Франція й Німеччина пропонують провести зустріч в нормандському форматі вже протягом кількох наступних тижнів, зокрема для пошуку шляхів врегулювання ситуації в Україні.