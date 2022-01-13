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Єрмак обговорив із радником Байдена безпекову ситуацію навколо України

Сторони також відзначили важливість продовження роботи формату "нормандської четвірки".

Єрмак обговорив із радником Байдена безпекову ситуацію навколо України
Фото: president.gov.ua

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном безпекову ситуацію навколо України та роботу у форматі "нормандської четвірки".

"Продовжили регулярний діалог з Джеком Салліваном. Обговорили безпекову ситуацію навколо України та подальші кроки щодо її деескалації", - написав Єрмак у Twitter.

За словами керівника Офісу президента, сторони відзначили важливість продовження роботи формату "нормандської четвірки".

Єрмак також наголосив, що Україна цінує незмінну підтримку США.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон привітав ініціативу залучення США до переговорів щодо врегулювання ситуації на сході України.

Франція й Німеччина пропонують провести зустріч в нормандському форматі вже протягом кількох наступних тижнів, зокрема для пошуку шляхів врегулювання ситуації в Україні.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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