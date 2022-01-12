Росія пригрозила перейти до "режиму контрзагроз" у разі відмови НАТО від "гарантій безпеки"

Представник РФ стверджує, що подальше "скочування ситуації" може призвести до "найнепередбачуваніших і найважчих наслідків" для європейської безпеки.

Росія перейде до "режиму контрзагроз" у разі відмови НАТО від запропонованих російською стороною "гарантій безпеки".

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко за підсумками засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі.

"Росія означила: у нас є набір законних військово-технічних заходів, які ми вживатимемо, якщо ми відчуватимемо реальні загрози безпеці. А ми вже відчуваємо, - якщо нашу територію розглядають як об'єкт для націлювання ударних засобів, звичайно, погодитися не можемо", - сказав Грушко.

"Будемо вживати всіх необхідних заходів, щоб ці загрози парирувати військовими засобами, якщо не вийде політичними", - додав він.

За словами російського представника, на сьогоднішній день РФ і НАТО не мають об'єднуючого позитивного порядку денного.

"Ми... вказали на те, що подальше скочування ситуації може призвести до найнепередбачуваніших і найважчих наслідків для європейської безпеки", - підкреслив Грушко.

Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі відбулося засідання Ради Росія–НАТО. Переговори тривали близько чотирьох годин замість запланованих трьох. На перемовинах Росія озвучила свою вимогу гарантувати, що Альянс не прийматиме нових членів, зокрема й Україну. Блок цей ультиматум відхилив. НАТО також закликало Росію вивести свої військові сили з Грузії, України і Молдови, які були розміщенні там без запрошення влади держав і погодження з урядами.

Наступний раунд перемовин з росіянами пройде завтра у Відні в форматі засідання Постійної ради ОБСЄ.