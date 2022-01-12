США на перемовинах з Росією в форматі НАТО запропонували вибір між деескалацією та конфронтацією з наслідками

США закликали РФ лишатися за столом переговорів і продовжити обговорення щодо контолю над озброєнням.

США і члени НАТО єдині в політиці відкритих дверей для нових членів Альянсу і не збираються змінювати цю позицію. Росії на сьогоднішніх перемовинах із НАТО запропонували вибір між деескалацією в Україні та дипломатією і конфронтацією та наслідками.

Про це за результатами засідання Ради НАТО-Росія повідомила на брифінгу представниця Штатів, заступниця держсекретаря Венді Шерман.

"Росія повинна зробити початковий вибір – деескалація чи конфронтація з наслідками", – заявила вона.

Шерман додала, що НАТО ніколи не використовувалося для підривної діяльності, а вибір приєднання до Альянсу є суверенним правом країн.

США закликали РФ лишатися за столом переговорів і продовжити обговорення щодо контолю над озброєнням.

"Якщо Росія піде... буде абсолютно очевидно, що вона ніколи серйозно не ставилася до дипломатії, і саме тому ми колективно готуємося до будь-якого розвитку подій", – цитує Шерман CNN.

Перемовини в форматі НАТО-РФ проходили близько чотирьох годин. Головував генеральний секретар Єнс Столтенберг, кожна країна-член блоку мала свого представника. Від Росії делегацію очолював заступник міністра закордонних справ Олександр Глушко.

На перемовинах Росія озвучила свою вимогу гарантувати, що Альянс не прийматиме нових членів, зокрема й Україну. Блок цей ультиматум відхилив. НАТО також закликало Росію вивести свої військові сили з Грузії, України і Молдови, які були розміщенні там без запрошення влади держав і погодження з урядами.

Наступний райнд перемовин з росіянами пройде завтра у Відні в форматі засідання Постійної ради ОБСЄ.