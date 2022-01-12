Голова МЗС Франції заявив про повернення нормандського формату "в робочий стан"

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив про повернення нормандського формату "в робочий стан".

Про це пише LCP.

"Нормандський формат був тривалий час у неробочому стані, але зараз він знову запрацював", - сказав Ле Дріан.

За його словами, наразі на столі переговорів знаходяться такі питання, як обмін полоненими, гуманітарні перспективи, а також відведення важкого озброєння.

Ле Дріан нагадав, що днями представники Франції та Німеччини провели дискусії в Києві та Москві. Він наголосив, що Париж виступає за "серйозний і вимогливий діалог" із Росією.

"Такий діалог має вестися без будь-якої двозначності. Ми попередили, що нове посягання на територіальну цілісність України мало б масштабні наслідки", - додав міністр.

Нагадаємо, "нормандська четвірка" складається з України, Франції, Німеччини та Росії, її мета - припинити війну на Донбасі.

7 січня Франція та Німеччина запропонували провести зустріч в нормандському форматі для пошуку шляхів врегулювання ситуації в Україні. Президент Франції Еммануель Макрон також привітаав ініціативу залучення США до переговорів.

11 січня президент України Володимир Зеленський зустрівся з зовнішньополітичними радниками канцлера Німеччини та президента Франції. Він заявив, що розраховує на проведення першого за два роки саміту "нормандської четвірки" та ухвалення на ньому необхідних рішень для припинення війни на Донбасі. Зеленський також заявив про готовність домовлятися з Володимиром Путіним у рамках "нормандського формату".

Зазначимо, що на рівні глав держав "нормандська четвірка" не збиралася з грудня 2019 року. Перемовини відбувалися тільки на рівні радників та голів МЗС.

Зеленський давно хоче зустрітися з Путіним і заявляв про готовність до переговорів у будь-якому форматі, в тому числі - двосторонньому. Під час виступу в Верховній Раді зі щорічним посланням у грудні минулого року Зеленський заявив, що війну на сході не вдасться зупинити без прямих перемовин України та Росії.