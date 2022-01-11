Росія проведе військові навчання у прикордонних з Україною областях

Російські військові засвоять "нові методи та тактику виконання вогневих завдань у складній обстановці сучасного загальновійськового бою".

Міністерство оборони Росії планує провести навчання на полігонах у Воронезькій, Білгородській та Брянській областях, які межують із Україною, а також у Смоленській області. Туди відрядили близько 3 тисяч військових і 300 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Західний військовий округ РФ.

Зазначається, що серед військової техніки біля кордонів зокрема розташовані танки Т-72Б3 і бойові машини піхоти БМП-2.

Відомство повідомляє, що військові Вісленської та Єльнинської мотострілельних дивізій (Білгородська та Смоленська області) відпрацюють "бойове злагодження різних формувань", а також засвоять "нові методи та тактику виконання вогневих завдань у складній обстановці сучасного загальновійськового бою".

Крім того, у відомстві заявили, що підрозділи Чорноморського флоту, а також артилеристи армійського корпусу Південного військового округу здійснили марші на полігони бойової підготовки, які розташовані в окупованому Криму.

У польових заняттях беруть участь понад 500 військовослужбовців, задіяно близько 40 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, йдеться у пресрелізі.

Нагадаємо, Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія та Білорусь проведуть спільні військові навчання у першому кварталі 2022 року.

Росія також мала на меті на початку 2022 року провести стратегічні командно-штабні навчання “Грім” за участю всіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил країни.