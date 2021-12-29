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Росія та Білорусь проведуть військові навчання у першому кварталі 2022 року

Лукашенкоперед цимзапропонував продовжувати навчання білоруських військових роботі з новими зразками техніки, що закуповуються в РФ.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія та Білорусь проведуть спільні військові навчання у першому кварталі 2022 року.

Про це він заявив на зустрічі з Олександром Лукашенком, інформує "Інтерфакс".

"Як ви і пропонували, ми проведемо (навчання - ред.) на початку року, військові узгодять. У березні, лютому, не знаю, коли вони вирішать", - сказав Путін.

Так Путін відреагував на пропозицію Лукашенка не зупиняти спільні навчання і продовжувати навчання білоруських військових роботі з новими зразками техніки, що закуповується в РФ.

Нагадаємо, Білорусь готує проведення спільних з Росією військових навчань щодо прикриття південних кордонів. Таким чином, маневри здійснюватимуться біля кордону з Україною.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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