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США продовжують бачити значну присутність російських військ в Україні та поблизу її кордону, - CNN

США продовжують роз'яснювати Росії, що "для справжнього прогресу на цих переговорах потрібні умови деескалації" ситуації навколо України.

США продовжують бачити значну присутність російських військ в Україні та поблизу її кордону, - CNN
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден під час майбутньої телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним скаже, що домогтися деескалації ситуації навколо України все ще можливо дипломатичними методами. Разом з тим, США "продовжують бачити значну присутність російських військ в Україні та поблизу її кордону".

Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив у середу телеканал CNN з посиланням на неназваного представника Білого дому, участі Байдена та Путіна у запланованих на 10 січня переговорах у Женеві не передбачається. Водночас, уточнив він, в переговорах, що організуються з американської сторони Держдепартаментом, братимуть участь співробітники Пентагону та Ради національної безпеки США.

Як наголосив співробітник Білого дому, США продовжують роз'яснювати Росії, що "для справжнього прогресу на цих переговорах потрібні умови деескалації" ситуації навколо України.

Також він повідомив, що США склали перелік аспектів політики Росії, які викликають занепокоєння, які Вашингтон планує представити Москві у "відповідний момент".

"Ми вже кілька тижнів перебуваємо в критичній точці, і для роботи над цією (проблемою – ред.) потрібен високий рівень взаємодії та спроби виробити курс деескалації", – резюмував він.

У четвер, 30 грудня, президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, переговори Путіна і Байдена відбулася 7 грудня на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України. Через два дні з президентом США поговорив Володимир Зеленський. Він розповів, що Путін запевнив Байдена, що не збирається продовжувати ескалацію військової агресії щодо України.

12 грудня в Кремлі анонсували нові переговори Путіна і Байдена.

На 10 січня 2022 року заплановані перемовини США і Росії щодо України. В адміністрації Байдена раніше заявляли, що переговори не передбачають персональної розмови між президентами

Росія і США мають обговорити проєкт угоди з НАТО та договору зі Штатами про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України. На 12 січня також планується засідання ради Росія-НАТО, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 число.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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