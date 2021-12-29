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ВООЗ розраховує вакцинувати проти ковіду 70% населення світу до липня

До кінця 2021 року вдалося щепити близько 40%.

ВООЗ розраховує вакцинувати проти ковіду 70% населення світу до липня
Фото: myseldon.com

Всесвітня організація охорони здоров’я планує вакцинувати від коронавірусної хвороби COVID-19 70% людей у світі до середини 2022 року.

Про це заявив на брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, передає "Укрінформ". Він також зазначив, що до кінця 2021 року вдалося щепити близько 40% населення планети.

За словами Гебреісуса, попри те, що 2021 рік був доволі складним у боротьбі з пандемією коронавірусу, він розраховує на те, що людству вдасться щепити 70% населення до 1 липня 2022 року.

"У нас залишилося 185 днів до фінішної прямої - щеплення 70% населення до початку липня 2022 року", - зазначив Гебреісус.

Нагадаємо, 21 грудня ВООЗ схвалила 10 вакцину для екстреного застосування проти COVID-19. Нова вакцина розроблена фармацевтичною компанією Novavax разом з Коаліцією з інновацій у сфері забезпечення готовності до епідемій (CEPI). Раніше ВООЗ дозволила цю ж вакцину під назвою Covovax, яку виробляють в Індії за ліцензійною угодою.

У ВООЗ сподіваються на закінчення пандемії коронавірусу у 2022 році.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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