ВООЗ схвалила десяту вакцину від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила американську вакцину Nuvaxovid від компанії Novavax для екстреного застосування проти COVID-19.
Про це ВООЗ повідомила на своєму сайті у вівторок, 21 листопада.
Нова вакцина розроблена фармацевтичною компанією Novavax разом з Коаліцією з інновацій у сфері забезпечення готовності до епідемій (CEPI). Минулого тижня ВООЗ дозволила цю ж вакцину під назвою Covovax, яку виробляють в Індії за ліцензійною угодою.
Nuvaxovid - це уже десята вакцина, схвалена ВООЗ.
|Вакцина
|Виробник
|COMIRNATY® COVD-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified)
|BioNTech Manufacturing GmbH
|Vaxzevria COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant])
|AstraZeneca AB / SK Bioscience Co. Ltd та AstraZeneca AB
|COVISHIELD™ COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant])
|Serum Institute of India Pvt. Ltd
|COVID-19 Vaccine (Ad26.COV2-S [recombinant])
|Janssen–Cilag International NV
|Spikevax COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified)
|Moderna BiotechModernaTX, Inc
|Inactivated COVID-19 Vaccine (Vero Cell)
|Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. (BIBP)
|CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated
|Sinovac Life Sciences Co., Ltd
|COVAXIN® Covid-19 vaccine (Whole Virion Inactivated Corona Virus vaccine)
|Bharat Biotech International Ltd
|COVOVAX™ COVID-19 vaccine (SARS-CoV-2 rS Protein Nanoparticle [Recombinant])
|Serum Institute of India Pvt. Ltd
|NUVAXOVID™ COVID-19 vaccine (SARS-CoV-2 rS [Recombinant, adjuvanted])
|Novavax CZ a.s.
Клінічні дослідження показали, що ефективність вакцини Novavax знаходиться в районі 90%, але вони проводились переважно на старих штамах коронавірусу - оригінальному та варіантах альфа і бета. Дані про ефективність цієї вакцини проти нового штаму омікрон поки що дуже обмежені.
Україна планувала купити 10 млн доз вакцини Novavax у індійського виробника Serum Institute і навіть здійснила передоплату на 2 млн доз, але міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у серпні повідомив, що планує розірвати цю угоду.