ВООЗ схвалила десяту вакцину від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила американську вакцину Nuvaxovid від компанії Novavax для екстреного застосування проти COVID-19.

Про це ВООЗ повідомила на своєму сайті у вівторок, 21 листопада.

Нова вакцина розроблена фармацевтичною компанією Novavax разом з Коаліцією з інновацій у сфері забезпечення готовності до епідемій (CEPI). Минулого тижня ВООЗ дозволила цю ж вакцину під назвою Covovax, яку виробляють в Індії за ліцензійною угодою.

Nuvaxovid - це уже десята вакцина, схвалена ВООЗ.

Вакцина Виробник COMIRNATY® COVD-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified) BioNTech Manufacturing GmbH Vaxzevria COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant]) AstraZeneca AB / SK Bioscience Co. Ltd та AstraZeneca AB COVISHIELD™ COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant]) Serum Institute of India Pvt. Ltd COVID-19 Vaccine (Ad26.COV2-S [recombinant]) Janssen–Cilag International NV Spikevax COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified) Moderna BiotechModernaTX, Inc Inactivated COVID-19 Vaccine (Vero Cell) Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. (BIBP) CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated Sinovac Life Sciences Co., Ltd COVAXIN® Covid-19 vaccine (Whole Virion Inactivated Corona Virus vaccine) Bharat Biotech International Ltd COVOVAX™ COVID-19 vaccine (SARS-CoV-2 rS Protein Nanoparticle [Recombinant]) Serum Institute of India Pvt. Ltd NUVAXOVID™ COVID-19 vaccine (SARS-CoV-2 rS [Recombinant, adjuvanted]) Novavax CZ a.s.

Клінічні дослідження показали, що ефективність вакцини Novavax знаходиться в районі 90%, але вони проводились переважно на старих штамах коронавірусу - оригінальному та варіантах альфа і бета. Дані про ефективність цієї вакцини проти нового штаму омікрон поки що дуже обмежені.

Україна планувала купити 10 млн доз вакцини Novavax у індійського виробника Serum Institute і навіть здійснила передоплату на 2 млн доз, але міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у серпні повідомив, що планує розірвати цю угоду.