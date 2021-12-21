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Омікрон став основним штамом ковіду в США

Для цього мутації знадобилося менше місяця. 

Омікрон став основним штамом ковіду в США
Фото: EPA/UPG

Штам коронавірусу омікрон став основним у США – ним заражені 73% людей, хворобу в яких було діагностовано з 12 по 18 грудня. 

Згідно з моделюванням Центру контролю і протидії захворювань, загалом омікрон може охоплювати близько 90% нових заражень в США, пише Washington Post

Для набуття такого поширення в Штатах мутації знадобилося менше місяця – у цій країні він був уперше виявлений в останніх числах листопада-1 грудня. Для порівняння, дельта в США вперше була виявлена в березні, а основним штамом стала аж у липні.

Відомо також про першу зафіксовану смерть пацієнта з омікроном на території Америки – це невакцинований чоловік віком 50-60 років із Техаса, пише Reuters

Як відомо, більше тижня тому про першу смерть людини з омікронм повідомили у Великобританії. Медики все ще не визначилися, чи є ця мутація більш небезпечною, ніж попередній домінант дельта, однак багато з них стверджують, що омікрон більш заразний.

Цей штам уперше зафіксували наприкінці листопада в Південній Африці, і мутація почала швидко ширитися світом

В Україні омікрон було виявлено три дні тому – у туриста з ОАЕ. МОЗ тим часом застерігає невакцинованих українців від подорожей за кордон на новорічні свята, особливо в країни, де зафіксовано новий варіант. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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