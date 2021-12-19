За добу через коронавірус в Україні померло 176 людей

За суботу, 18 грудня в Україні зафіксовано 3 602 нові підтверджені випадки коронавірусу, з них дітей – 390, медпрацівників – 49.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 176.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 129 осіб, одужало 6 866 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 374;

Вінницька область – 145;

Волинська область – 142;

Дніпропетровська область – 236;

Донецька область – 124;

Житомирська область – 191;

Закарпатська область – 115;

Запорізька область – 165;

Івано-Франківська область – 134;

Київська область – 274;

Кіровоградська область – 99;

Луганська область – 9;

Львівська область – 221;

Миколаївська область – 105;

Одеська область – 163;

Полтавська область – 139;

Рівненська область – 119;

Сумська область – 114;

Тернопільська область – 160;

Харківська область – 92;

Херсонська область – 26;

Хмельницька область – 183;

Черкаська область – 93;

Чернівецька область – 91;

Чернігівська область – 88.

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 608 151 особа, одужало – 3 331 865, померло 93 105 людей і проведено 16 492 954 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, в Україні виявили перший випадок штаму коронавірусу омікрон. Штам виявили в людини, яка повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт із хворими на COVID-19.