За добу через коронавірус в Україні померло 176 людей

За суботу, 18 грудня в Україні зафіксовано 3 602 нові підтверджені випадки коронавірусу, з них дітей – 390, медпрацівників – 49.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Летальних випадків – 176.
Також за минулу добу було госпіталізовано 2 129 осіб, одужало 6 866 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 374;
Вінницька область – 145;
Волинська область – 142;
Дніпропетровська область – 236;
Донецька область – 124;
Житомирська область – 191;
Закарпатська область – 115;
Запорізька область – 165;
Івано-Франківська область – 134;
Київська область – 274;
Кіровоградська область – 99;
Луганська область – 9;
Львівська область – 221;
Миколаївська область – 105;
Одеська область – 163;
Полтавська область – 139;
Рівненська область – 119;
Сумська область – 114;
Тернопільська область – 160;
Харківська область – 92;
Херсонська область – 26;
Хмельницька область – 183;
Черкаська область – 93;
Чернівецька область – 91;
Чернігівська область – 88.
За весь час пандемії в Україні захворіла 3 608 151 особа, одужало – 3 331 865, померло 93 105 людей і проведено 16 492 954 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, в Україні виявили перший випадок штаму коронавірусу омікрон. Штам виявили в людини, яка повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт із хворими на COVID-19.