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В Україні виявили перший випадок “омікрону”

Хворий повернувся з ОАЕ, де мав контакт з хворими на COVID-19. 

В Україні виявили перший випадок “омікрону”

В Україні виявили перший випадок штаму коронавірусу “омікрон”.

Про це у соцмережі Facebook написав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

“Вночі в Центрі громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like)”, – йдеться у повідомленні Ляшка.

Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. 

Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні. 

Також, зараз проводиться епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб.

“Вакцинуйтесь, щоб бути захищеними, не зволікайте. Дотримуйтеся встановлених протиепідемічних норм та правил. За можливості, уникайте поїздок закордон у регіони, де циркуляція штаму "Omicron" домінує”, – додав міністр.

Нагадаємо, що штам омікрон з'явився у листопаді на півдні Африки, після чого ВООЗ майже одразу оголосила його таким, що викликає занепокоєння. Головна особливість нового штаму полягає в незвично великій кількості мутацій, в тому числі у спайковому білку, який відповідає за проникнення вірусу в клітини людини.

Водночас рівень госпіталізацій пацієнтів з омікрон-варіантом коронавірусу в Південно-Африканській Республіці виявився набагато меншим, ніж під час попередніх хвиль COVID-19.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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