Законопроєкт дає можливість через "Дію" оформити згоду на посмертне використання органів для донорства.

Верховна Рада врегулювала питання трансплантації органів людини. За законопроєкт №5831 проголосували 305 народних депутатів, оголосив голова парламенту Руслан Стефанчук.

Документ уточнює нормативно-правову базу функціонування системи трансплантації та розширює принципи здійснення трансплантацій, повідомив член Регламентного комітету Павло Фролов у блозі на "Цензор.нет". Окірм цього, законопроєкт дає можливість через "Дію" оформити згоду на використання органів після смерті.

Документ також встановлює, що Міністерство охорони здоровʼя буде визначати умови і порядок вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання анатомічних матеріалів, призначених для трансплантації тканин.

Нагадаємо, у 2019 році Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, які дали старт розвитку трансплантології в Україні. Також уряд затвердив тарифи на трансплантацію. Однак українці все рівно змушені робити деякі операції за кордоном. Докладно про це читайте в матеріалі голови профільного комітету Верховної Ради Михайла Радуцького на LB.ua.