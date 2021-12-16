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Рада врегулювала питання трансплантації органів людини

Законопроєкт дає можливість через "Дію" оформити згоду на посмертне використання органів для донорства. 

Рада врегулювала питання трансплантації органів людини
Фото: nus.org.ua

Верховна Рада врегулювала питання трансплантації органів людини. За законопроєкт №5831 проголосували 305 народних депутатів, оголосив голова парламенту Руслан Стефанчук

Документ уточнює нормативно-правову базу функціонування системи трансплантації та розширює принципи здійснення трансплантацій, повідомив член Регламентного комітету Павло Фролов у блозі на "Цензор.нет". Окірм цього, законопроєкт дає можливість через "Дію" оформити згоду на використання органів після смерті.

Документ також встановлює, що Міністерство охорони здоровʼя буде визначати умови і порядок вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання анатомічних матеріалів, призначених для трансплантації тканин.

Нагадаємо, у 2019 році Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, які дали старт розвитку трансплантології в Україні. Також уряд затвердив тарифи на трансплантацію. Однак українці все рівно змушені робити деякі операції за кордоном. Докладно про це читайте в матеріалі голови профільного комітету Верховної Ради Михайла Радуцького на LB.ua. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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