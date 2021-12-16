За добу в Україні виявили 9,6 тис. випадків COVID-19

У середу, 15 грудня, в Україні зафіксували 9 590 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Було госпіталізовано 2 089 хворих, 355 інфікованих померли. Від ковіду вилікувались 25 499 людей.
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Найбільша кількість випадків коронавірусу в Україні, за даними МОЗ, цього дня припала на Київ (1478), Полтавську (642), Запорізьку (529), Львівську (485) та Донецьку (473) області.
|Регіон
|Підтверджені
|Зареєстровано померлих
|Одужали
|Активні хворі
|всього
|за добу
|всього
|за добу
|всього
|за добу
|Всього
|на 100 тис. нас.
|Україна
|3588147
|9590
|92313
|355
|3284815
|25499
|211019
|554,1
|м. Київ
|317496
|1478
|7953
|28
|293596
|2753
|15947
|537,8
|Вінницька
|109686
|305
|2935
|6
|94491
|715
|12260
|796,5
|Волинська
|100758
|419
|2114
|7
|94042
|822
|4602
|446,7
|Дніпропетровська
|239404
|386
|8536
|41
|225295
|1370
|5573
|176,1
|Донецька
|162919
|473
|4953
|17
|150794
|415
|7172
|381,9
|Житомирська
|138366
|325
|3155
|7
|130167
|567
|5044
|419,1
|Закарпатська
|85220
|427
|2212
|15
|73402
|368
|9606
|766,8
|Запорізька
|178610
|529
|4978
|19
|163896
|1774
|9736
|579,6
|Івано-Франківська
|125039
|318
|3008
|6
|111787
|1191
|10244
|750,3
|Київська
|181239
|397
|4493
|25
|163113
|1171
|13633
|765,1
|Кіровоградська
|31935
|156
|1383
|10
|26332
|225
|4220
|454,6
|Луганська
|58960
|83
|2118
|11
|54351
|668
|2491
|370,5
|Львівська
|216131
|485
|5799
|17
|200092
|991
|10240
|408,5
|Миколаївська
|113180
|297
|3186
|15
|105600
|467
|4394
|393,8
|Одеська
|236179
|400
|5430
|11
|206511
|3963
|24238
|1021,1
|Полтавська
|135308
|642
|3520
|21
|121511
|995
|10277
|744,0
|Рівненська
|125311
|270
|2186
|8
|118347
|936
|4778
|415,0
|Сумська
|128962
|231
|2737
|10
|121478
|509
|4747
|446,6
|Тернопільська
|105442
|268
|2037
|4
|98556
|449
|4849
|468,1
|Харківська
|240339
|314
|6106
|25
|222098
|696
|12135
|458,0
|Херсонська
|78063
|143
|2626
|6
|68537
|1237
|6900
|673,9
|Хмельницька
|143505
|398
|3181
|12
|133728
|890
|6596
|527,3
|Черкаська
|125513
|392
|2447
|16
|113044
|965
|10022
|844,4
|Чернівецька
|117844
|122
|2936
|10
|110511
|495
|4397
|488,7
|Чернігівська
|92738
|332
|2284
|8
|83536
|867
|6918
|701,5
Протягом доби щеплення від COVID-19 отримали 142,9 тис. людей, з них першу дозу - 47,5 тис.
Нагадаємо, що 15 грудня Кабінет міністрів вирішив продовжити адаптивний карантин до 31 березня. Він передбачає поділ країни на зони залежно від рівня захворюваності. Зараз вісім регіонів України знаходяться в "червоній" зоні, решта - в "жовтій" або "помаранчевій".