В РНБО очікують, що штам коронавірусу "омікрон" може з'явитися в Україні цього тижня

"За прогнозами, епідемічна ситуація в нашій країні на свята має бути стабільною".

За прогнозами Ради національної безпеки і оборони, епідемічна ситуація в Україні на новорічні свята має бути стабільною, проте новий штам коронавірусу "омікрон" може з'явитися вже цього тижня.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського.

"За прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в нашій країні на свята має бути стабільною. Очікується, що новий штам коронавірусу "омікрон" може з'явитися в Україні цього тижня. Але результати перших досліджень у країнах, де його вже виявлено, свідчать про легший перебіг хвороби, зауважив секретар РНБО Олексій Данілов", - повідомляється на сайті Офісу президента.

Зазначається також, що у зв'язку з наближенням Різдвяних та новорічних свят було ухвалено відповідні накази Міністерства охорони здороов'я та головного державного санітарного лікаря з протиепідемічних заходів під час роботи гірськолижних курортів.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, окремо також напрацьовано протиепідемічні заходи під час проведення великих масових заходів.

Нагадаємо, що в Україні заражень "омікроном" поки що не виявляли. Штам "омікрон" з'явився у листопаді на півдні Африки, після чого ВООЗ майже одразу оголосила його таким, що викликає занепокоєння. Головна особливість нового штаму полягає в незвично великій кількості мутацій, в тому числі у спайковому білку, який відповідає за проникнення вірусу в клітини людини.

Міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід заявив, що новий омікрон-варіант ковіду має феноменальну швидкість поширення.