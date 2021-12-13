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У стані "Манчестера Юнайтед" спалах коронавірусу

Завтрашній матч проти "Брентфорда" під загрозою зриву.

У стані "Манчестера Юнайтед" спалах коронавірусу
Фото: wallpaperscraft.ru

"Манчестер Юнайтед" відмовився від повноцінного недільного тренування через спалах Covid-19 - кілька гравців і працівників клубу отримали позитивні результати тестів, повідомляє The Athletic.

Їх відправили додому, а решта займалися за індивідуальною програмою, не контактуючи між собою.

Зазначимо, на завтра, 14 грудня, намічено матч АПЛ проти "Брентфорда", який опинився під загрозою зриву.

Додамо, що минулого тижня спалах COVID-19 відбувся в "Тоттенгемі," через що було скасовано два матчі "шпор" у Лізі конференцій і Прем'єр-лізі проти "Ренна" та "Брайтона" відповідно.

Сьогодні "МЮ" дізнається свого суперника по 1/8 фіналу Ліги чемпіонів - у Ньоні відбудеться жеребкування матчів плей-оф єврокубків.

Григорій МухінГригорій Мухін
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