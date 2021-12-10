За підсумками останнього, шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА назвав автора найкращого гола тижня.
Ним став форвард "Манчестера Юнайтед" Мейсон Грінвуд, який відкрив рахунок у матчі проти "Янг Бойз" (1:1).
У номінацію також були включені голи півзахисника "Зеніту" Магомеда Оздоєва у ворота "Челсі" (3:3), форварда "Реала" Марко Асенсіо у ворота "Інтера" (2:0), а також нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе у ворота "Брюгге" (4:1).
Приз за лучший гол недели отправляется в Манчестер! 🏆— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 10, 2021
🥇 Гринвуд
🥈 Асенсио
🥉 Мбаппе
🏅 Оздоев#UCLGOTW | #ГолНеделиЛЧ | #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/J1qFuHKQuh