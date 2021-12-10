Напередодні відбувся підсумковий тур групового етапу Ліги конференцій, за результатами якого УЄФА визначив список номінантів на найкращий гол туру.
У шортліст потрапив і український півзахисник "Зорі" Єгор Назарина, який у домашньому матчі проти норвезького "Буде-Глімта" (1:1) відзначився розкішним ударом зі штрафного.
Серед конкурентів українця значаться форвард "Реала", іспанець Борха Майораль, який виступає на правах оренди за "Рому" (матч ЦСКА – "Рома", 2:3), англійський півзахисник "Арсеналу" Рісс Нельсон, який також виступає на правах оренди за "Фейєноорд" ("Фейєноорд" - "Маккабі" Хайфа, 2:1) і словацький вінгер "Славії" Іван Шранц ("Уніон Берлін" - "Славія", 1:1).
Who scored the best goal on Matchday 6? 👀— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) December 10, 2021
A) Reiss Nelson, @Feyenoord ⚽️
B) Ivan Schranz, @slaviaofficial ⚽️
C) Borja Mayoral, @ASRomaEN ⚽️
D) Yehor Nazaryna, @FCZoryaOfficial ⚽️@Heineken | #UECLGOTW | #UECL
Нагадаємо, Україна ще нижче опустилася в таблиці коефіцієнтів UEFA.