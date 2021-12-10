Єгор гарматним ударом відкрив рахунок у матчі проти "Буде-Глімта".

Напередодні відбувся підсумковий тур групового етапу Ліги конференцій, за результатами якого УЄФА визначив список номінантів на найкращий гол туру.

У шортліст потрапив і український півзахисник "Зорі" Єгор Назарина, який у домашньому матчі проти норвезького "Буде-Глімта" (1:1) відзначився розкішним ударом зі штрафного.

Серед конкурентів українця значаться форвард "Реала", іспанець Борха Майораль, який виступає на правах оренди за "Рому" (матч ЦСКА – "Рома", 2:3), англійський півзахисник "Арсеналу" Рісс Нельсон, який також виступає на правах оренди за "Фейєноорд" ("Фейєноорд" - "Маккабі" Хайфа, 2:1) і словацький вінгер "Славії" Іван Шранц ("Уніон Берлін" - "Славія", 1:1).

Нагадаємо, Україна ще нижче опустилася в таблиці коефіцієнтів UEFA.