Понад 50 років він був символом фанатського руху та талісманом киян.

На 67-му році життя помер один із найвідданіших спортивних вболівальників Сергій Заборовський, відомого як суперфан Парамон.

Про це повідомляється на сайті футбольного клубу "Динамо".

"Шанувальник київського «Динамо» з дитинства, Сергій понад 50 років був символом фанатського руху, втіленням вірності клубу та талісманом киян. Він не пропускав жодного домашнього матчу улюбленої команди та регулярно підтримував «біло-синіх» у виїзних поєдинках, ставши справжньою легендою серед уболівальників", – йдеться у повідомленні.

Навіть в останні роки свого життя, незважаючи на серйозні проблеми зі здоров’ям, Парамон відвідував стадіон, щоби побачити гру "Динамо" на власні очі та принести удачу.

"Футбольний клуб із глибокою скорботою зустрів новину про втрату Суперфана, висловлює щирі співчуття рідним Сергія Анатолійовича та сумує разом із усією фанатською спільнотою. Спочивай із миром, Парамон…", – повідомили у пресслужбі клубу.

Фото: fcdynamo.com

Як відомо, із 1970-х років Парамон був присутній майже на всіх хокейних, футбольних та баскетбольних матчах, що проходили у столиці. Уболівальники хокейного клубу "Сокіл" присвятили йому кричалку "Якщо з нами Парамон, буде "Сокіл" чемпіон!".

Свою першу закордонну поїздку з київським "Динамо" він здійснив у березні 1998 року, відлетівши з командою в Турин на чвертьфінальну гру Ліги чемпіонів проти "Ювентуса". З того часу "Динамо" почало регулярно брати Парамона їй на виїзні ігри. Він міг перебувати на лаві запасних, або безпосередньо близько до поля під час ігор.

Після чвертьфіналу Ліги Європи 7 квітня 2011 року Заборовському заборонили знаходитися в ігровій зоні за те, що після фінального свистка з рахунком 1:1 він вибіг на поле та вдарив ногою одного із суддів.

Парамон працював прибиральником у аеропорту "Київ" (Жуляни). За повідомленнями ЗМІ, у січні 2020 року він переніс інсульт, а в липні цього ж року потрапив до лікарні у дуже тяжкому стані та впав у кому, в якій провів кілька днів.