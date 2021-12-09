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Зеленський: Україна хоче провести Суперкубок УЄФА і низку чемпіонатів Європи

Президент зустрівся з Чеферіном і вручив йому орден.

Зеленський: Україна хоче провести Суперкубок УЄФА і низку чемпіонатів Європи
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський у четвер, 9 грудня, зустрівся з президентом УЄФА Александером Чеферіном, який приїхав до Києва з нагоди 30-річчя Української асоціації футболу.

На сайті глави держави повідомляється, що він розказав Чеферіну про бажання України провести Суперкубок в 2024 чи 2025 роках та низку чемпіонатів під егідою УЄФА.

За його словами, УАФ розглядає можливість подачі заявок на проведення чемпіонату Європи з футболу серед жінок у 2025 році, чоловічого чемпіонату Європи з пляжного футболу, чемпіонату Європи U-21, чемпіонату Європи U-17, чемпіонату Європи з футзалу, фіналу Ліги конференцій УЄФА.

"Україна разом з Польщею успішно провела фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2012 року та на високому рівні прийняла фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА у 2018 році. Наша країна має доволі багаті традиції у проведенні на високому рівні світових та європейських чемпіонатів з олімпійських видів спорту", – сказав він.

Зеленський також нагородив Чеферіна орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня.

Нагадаємо, що також Україна хоче провести чемпіонат Європи з баскетболу у 2025 році, а також юнацьку Олімпіаду 2030 чи 2032 року.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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