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Слідом за США ще три країни оголосили про дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні

Ігри-2022 відбудуться без австралійських, новозеландських і британських дипломатів.

Слідом за США ще три країни оголосили про дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні
Скотт Моррісон
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон підтвердив, що країна приєднається до США в їхньому дипломатичному бойкоті зимових Олімпійських ігор-2022 на знак протесту проти порушень прав людини в Китаї, повідомляє The Sydney Morning Herald.

Моррісон сказав, що "порушення прав людини" Китаєм у західній провінції Сіньцзян, де уйгурів насильно переселили в табори перевиховання, викликають занепокоєння уряду.

Причому Австралія дозволить своїм спортсменам брати участь в Олімпіаді.

Зі свого боку посольство Китаю в Австралії розкритикувало рішення уряду Зеленого континенту приєднатися до дипломатичного бойкоту Ігор, наголосивши, що цей крок суперечить покращенню відносин між двома країнами.

Про дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор у Пекіні оголосив і голова уряду Великої Британії Борис Джонсон.

"В уряду немає жодних сумнівів, ми порушуємо ці питання з Китаєм. Я сказав голові Сі (голові КНР Сі Цзіньпіну. – LB.ua) про дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор", - заявив Джонсон.

При цьому прем’єр відкинув заклик одного парламентаря абсолютно бойкотувати зимові Олімпійські ігри-2022.

"Присутності будь-яких (британських. – LB.ua) міністрів не очікується, але я можу сказати парламентаріям - я не думаю, що спортивний бойкот відповідає політиці уряду", - зазначив Джонсон.

Не буде представлена на на зимових Олімпійських іграх у Пекіні на рівні міністрів і Нова Зеландія.

"Ми вже чітко дали зрозуміти, що не будемо присутніми на рівні міністрів", - цитує міністра спорту країни Гранта Робертсона sport-interfax.ru.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого 2022 року.

Григорій МухінГригорій Мухін
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