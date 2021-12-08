WBC призначив наступного суперника Ф'юрі

Фото: EPA/UPG Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер

Всесвітня боксерська рада (WBC) призначила британцеві Тайсону Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) захист титулу чемпіона світу в суперважкій вазі проти співвітчизника, тимчасового чемпіона та обов'язкового претендента Ділліана Вайта.

"WBC оголошує про початок вільних переговорів відповідно до правил про обов'язковий захист між чемпіоном Тайсоном Ф'юрі та тимчасовим чемпіоном Ділліаном Вайтом", - йдеться в заяві WBC.

The WBC hereby orders the start of the free negotiations period pursuant to the WBC Rules & Regulations for the mandatory bout between WBC World Heavyweight Champion Tyson Fury and Mandatory Challenger and WBC Interim World Champion Dillian Whyte. pic.twitter.com/XFugoKHrQM — World Boxing Council (@WBCBoxing) December 7, 2021

Раніше була інформація, що сторона ексчемпіона світу Ентоні Джошуа може розглянути пропозицію відкласти матч-реванш із чемпіоном світу за версіями WBA, IBF та WBO Олександром Усиком (19-0, 13 КО), щоб відбувся поєдинок Ф'юрі – Усик за звання абсолютного чемпіона світу.