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WBC призначив наступного суперника Ф'юрі

Бій Усика за звання абсолютного чемпіона світу відкладається.

Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер
Фото: EPA/UPG
Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер

Всесвітня боксерська рада (WBC) призначила британцеві Тайсону Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) захист титулу чемпіона світу в суперважкій вазі проти співвітчизника, тимчасового чемпіона та обов'язкового претендента Ділліана Вайта.

"WBC оголошує про початок вільних переговорів відповідно до правил про обов'язковий захист між чемпіоном Тайсоном Ф'юрі та тимчасовим чемпіоном Ділліаном Вайтом", - йдеться в заяві WBC.

Раніше була інформація, що сторона ексчемпіона світу Ентоні Джошуа може розглянути пропозицію відкласти матч-реванш із чемпіоном світу за версіями WBA, IBF та WBO Олександром Усиком (19-0, 13 КО), щоб відбувся поєдинок Ф'юрі – Усик за звання абсолютного чемпіона світу. 

Григорій МухінГригорій Мухін
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