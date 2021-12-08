Фото: EPA/UPG "Ліверпуль"

У підсумковому турі групового етапу Ліги чемпіонів "Мілан" приймав беззастережного лідера групи В "Ліверпуль".

Для гостей матч не становив спортивного інтересу, тому Юрген Клопп зробив ротацію складу.

Тим часом господарі боролися як мінімум за путівку до Ліги Європи, а за сприятливого сценарію могли розраховувати і на вихід у плей-оф ЛЧ.

Але "Ліверпуль" не дозволив Rossoneri реалізувати жоден план, забравши із "Сан-Сіро" три очки – 2:1.

Таким чином "червоні" набрали на груповому етапі максимальну кількість очок, що до них з англійських клубів ще ніхто не робив.

6 - Liverpool are the first English club ever to win all six of their games in a single UEFA Champions League group stage. Super. pic.twitter.com/S0yPU2pOi4 — OptaJoe (@OptaJoe) December 7, 2021

Огляд матчу "Мілан" - "Ліверпуль".