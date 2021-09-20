Афіша 4-го туру Серії А підготувала матч із підтекстом "Ювентус" - "Мілан".

Гості підійшли до поєдинку в ролі одного з лідерів чемпіонату. Зі свого боку господарі з одним очком окопалися в нижній частині турнірної таблиці.

Не вспіла гирява дівка й коси собі заплести, а рахунок у матчі відкрили.

Ніщо не віщувало біди "Мілану" під час подачі Rossoneri кутового. Однак гості розіграли його жахливо. У підсумку господарі м'яч перехопили - і Паоло Дібала передачею відправив Альваро Морату на рандеву з голкіпером "Мілана" Майком Меньяном.

Італієць пробіг з м'ячем на самоті пів поля і не змарнував шансу - 1:0. Йшла 4-та хвилина зустрічі.

Зазначимо, такий ранній гол не допоміг підлеглим Массиміліано Аллегрі здобути свою першу перемогу в чемпіонаті. На 76-й хвилині форвард "Мілана" Анте Ребич ефектно головою замкнув подачу кутового, зрівнявши рахунок - 1:1.

Турнірну таблицю, як і раніше, очолюють два міланські клуби, які набрали по 10 очок.

Тим часом "Ювентус" із нулем у графі перемог опустився на 18-те місце, і тиск на Аллегрі зріс.

Огляд матчу "Ювентус" - "Мілан".