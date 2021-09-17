Жінка-стюард після нокдауну від удару Роналду, побачивши Кріштіану, подумала, що вона померла

Жінка-стюард, у яку на розминці перед матчем Ліги чемпіонів з "Янг Бойз" (1:2) влучив м'ячем португальський форвард "Манчестера Юнайтед" Кріштіану Роналду, розповіла, яким їй запам'ятався момент пробудження після нокдауну.

Фото: EPA/UPG

Удар вийшов таким сильним, що жінка впала і їй знадобилася допомога колег. Кріштіану теж підбіг до потерпілої і почав спілкуватися з нею.

Співробітниця стадіону серйозних травм не отримала. Роналду після матчу подарував їй свою футболку.

"Це був дуже сильний удар. Я впала. Потім побачила над собою Роналду і сказала: "Боже, я померла?" Роналду відповів: "Ні, ні. Вибачте мені! Що трапилося? З вами все гаразд?"

Мені було дуже боляче, але коли я побачила Кріштіану, головний біль як рукою зняло", - цитує жінку-стюарда Daily Star.