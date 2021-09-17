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УЄФА назвав номінантів на найкращий гол першого туру Ліги Європи

Українські команди в турнірі не представлені.

УЄФА назвав номінантів на найкращий гол першого туру Ліги Європи
Фото: paramountplus

Напередодні відбулися матчі стартового туру групового етапу Ліги Європи-2021/22, за результатами яких УЄФА визначив квартет претендентів на звання найкращого гола тижня.

Зазначимо, що цього дня було забито 37 голів.

Так, у список номінантів потрапили форвард "Ліона" Карл Токо-Екамбі, який відкрив рахунок у матчі проти "Рейнджерс" (2:0), точний удар хавбека "Баєра" Есекіеля Паласіоса, який зрівняв рахунок у поєдинку проти "Ференцвароша" (2:1), гол півзахисника "Вест Гема" Деклана Райса, який подвоїв перевагу "молотків" у зустрічі проти загребського "Динамо" (2:0) і філігранний гол форварда "Наполі" Віктора Осімхена, який скоротив рахунок у матчі проти "Лестера" (2:2).

Нагадаємо, найкращим голом першого туру Ліги чемпіонів став точний удар Адама Траоре у ворота донецького "Шахтаря".

Григорій МухінГригорій Мухін
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