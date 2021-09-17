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Зеленський присвоїв звання Героя України паралімпійцю Крипаку

"Ти наш герой і від сьогодні - Герой України".

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України паралімпійцю Максиму Крипаку.

Відповідний указ №471/2021 Зеленський підписав у четвер, 16 вересня.

"Кожен з вас герой. Тим не менше, особливо на Іграх у Токіо засяяла зірка Максима Крипака. Наш український плавець здобув сім нагород - це великий результат. Покращив рекорд, який тримався 11 років, і був визнаний найкращим спортсменом XVI Паралімпійських ігор. Ти наш герой і від сьогодні - Герой України", - сказав президент під час зустрічі з паралімпійцями у п'ятницю.

Крипака нагороджено за "визначні спортивні досягнення на XVI літніх Паралімпійських іграх у місті Токіо (Японія), виявлені самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України".

Український спортсмен став найтитулованішим спортсменом токійської Паралімпіади, завоювавши сім нагород у плаванні, у тому числі п'ять золотих.

Він також має п'ять золотих і три срібні медалі Паралімпіади в Ріо-де-Жанейро 2016 року.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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