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У "Шахтарі" пояснили, чому команда заселилася в готель "Росія"

Тирасполь не має інших готелів відповідного рівня.

У "Шахтарі" пояснили, чому команда заселилася в готель "Росія"
Фото: ФК "Шахтар"

Директор департаменту стратегічного розвитку і комунікацій "Шахтаря" Юрій Свиридов розповів, чому команда заселилася в Тирасполі до готелю "Росія".

"Це був вибір без вибору, - цитує Свиридова Tribuna.com. - На весь Тирасполь є тільки один готель - "Росія", здатний за кількістю номерів і інфраструктурою прийняти делегацію футбольного клубу на матчі Ліги чемпіонів.

Навіть команді академії клубу, яка грала в Юнацькій лізі УЄФА, через брак готелів у місті довелося жити на базі "Шерифа", - зазначив функціонер.

Нагадаємо, віцечемпіони України сенсаційно програли "Шерифу" в матчі групового раунду Ліги чемпіонів - 0:2.

Григорій МухінГригорій Мухін
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