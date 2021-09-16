У "Шахтарі" пояснили, чому команда заселилася в готель "Росія"

Директор департаменту стратегічного розвитку і комунікацій "Шахтаря" Юрій Свиридов розповів, чому команда заселилася в Тирасполі до готелю "Росія".

"Це був вибір без вибору, - цитує Свиридова Tribuna.com. - На весь Тирасполь є тільки один готель - "Росія", здатний за кількістю номерів і інфраструктурою прийняти делегацію футбольного клубу на матчі Ліги чемпіонів.

Навіть команді академії клубу, яка грала в Юнацькій лізі УЄФА, через брак готелів у місті довелося жити на базі "Шерифа", - зазначив функціонер.

Нагадаємо, віцечемпіони України сенсаційно програли "Шерифу" в матчі групового раунду Ліги чемпіонів - 0:2.