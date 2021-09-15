Кияни набрали очко в поєдинку з "Бенфікою".

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" приймало лісабонську "Бенфіку".

Матч завершився безгольовою нічиєю.

Гості можуть нарікати на невикористані небезпечні моменти. Зі свого боку господарі - на скасований на 93-й хвилині гол Миколи Шапаренка: VAR зафіксував офсайд у Гармаша, який "асистував" Шапаренкові.

У паралельному матчі групи Е "Баварія" прогнозовано розтрощила "Барселону" на "Ноу Камп" - 3:0.

У наступному турі на "динамівців" чекає виїзд до Мюнхена.

Оновлення. Огляд матчу "Динамо" - "Бенфіка".

Огляд матчу "Барселона" - "Баварія".