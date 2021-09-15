У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" приймало лісабонську "Бенфіку".
Матч завершився безгольовою нічиєю.
Гості можуть нарікати на невикористані небезпечні моменти. Зі свого боку господарі - на скасований на 93-й хвилині гол Миколи Шапаренка: VAR зафіксував офсайд у Гармаша, який "асистував" Шапаренкові.
У паралельному матчі групи Е "Баварія" прогнозовано розтрощила "Барселону" на "Ноу Камп" - 3:0.
У наступному турі на "динамівців" чекає виїзд до Мюнхена.
Оновлення. Огляд матчу "Динамо" - "Бенфіка".