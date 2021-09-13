Орендований у "Динамо" вінгер Жерсон Родрігеш прекрасно себе проявив уже в дебютному поєдинку за "Труа".
Гол люксембуржця на 50-й хвилині виявився переможним у виїзному матчі 5-го туру Ліги 1 проти "Метца" - 2:0.
Додамо, що це була також дебютна перемога клубу зі столиці Шампані в чемпіонаті Франції сезону-2021/22.
За неофіційною інформацією, "Труа" орендував Родрігеша за 1 млн євро із зобов'язанням викупу за 4 млн.
🎥 Le résumé complet du match d’hier face à Metz 👉 https://t.co/KqHXhiQ9WS— ESTAC Troyes (@estac_officiel) September 13, 2021
👇 L’ouverture du score libératrice signée @gerson7lux, sur un bon ballon d’une autre recrue : @xchavalerin23 !#FCMESTAC 0-2#TeamEstac 🔵⚪️ pic.twitter.com/5UEOFe8Kdw