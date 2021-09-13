Орендований у "Динамо" вінгер Жерсон Родрігеш прекрасно себе проявив уже в дебютному поєдинку за "Труа".

Гол люксембуржця на 50-й хвилині виявився переможним у виїзному матчі 5-го туру Ліги 1 проти "Метца" - 2:0.

Додамо, що це була також дебютна перемога клубу зі столиці Шампані в чемпіонаті Франції сезону-2021/22.

За неофіційною інформацією, "Труа" орендував Родрігеша за 1 млн євро із зобов'язанням викупу за 4 млн.