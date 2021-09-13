Драматично і непередбачувано завершився черговий етап чемпіонату світу в класі машин Формула-1 Гран-прі Італії на легендарному автодромі в Монці.
Гонку вперше в сезоні виграв пілот "Макларена" Даніель Ріккардо.
Другим на фініші був його партнер по команді Ландо Норріс. Замкнув п'єдестал гонщик "Мерседеса" Валттері Боттас.
Відзначимо, що це перша перемога McLaren після Гран-прі Бразилії 2012 року і перший переможний дубль після Гран-прі Канади 2010 року.
The first team to score a 1-2 this season 🥇🥈🥳#ItalianGP 🇮🇹 @McLarenF1 pic.twitter.com/ZHzFLEIHUB— Formula 1 (@F1) September 12, 2021
Лідери команд "Мерседес" і "Ред Булл" Льюїс Гемільтон і Макс Ферстаппен завершили гонку в гравії на 26-му колі в другому повороті після зіткнення.
Стюарди гонки визнали винним в інциденті гонщика "Ред Булл". Макса покарали втратою трьох місць на старті гонки в Сочі і двома штрафними балами до суперліцензій.
Додамо, що аварія була дуже небезпечною. За зізнанням самого гонщика Mercedes у соціальних мережах, у момент зіткнення колесо машини Red Bull зачепило його шолом, і якби не захист голови Halo, наслідки інциденту могли бути сумними.
Glad the Halo was there 🙏 #F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/VmYiIUhyRa— Jean Todt (@JeanTodt) September 12, 2021
"Такі дні нагадують, наскільки сильно мені пощастило. Досить тисячної частки секунди, щоб гонка перетворилася на страшну ситуацію. Сьогодні явно хтось наглядав за мною зверху", - написав Гемільтон.
Anatomy of a collision 💥👀#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/uAgBgzEY4k— Formula 1 (@F1) September 12, 2021
"Адреналін спадає, і я починаю відчувати біль у шиї - я отримав удар по голові, тому цілком природно, що відчуваю сильний головний біль, але зі мною все гаразд! Halo запобіг серйозним наслідкам, тому я неймовірно вдячний всім, хто зробив машини і гонки безпечнішими", - додав 7-разовий чемпіон Формули-1.
Особистий залік.
The driver standings after 14 rounds #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/l0c5i4tOVr— Formula 1 (@F1) September 12, 2021
McLaren bagged 45 points at Monza - the highest points tally at a race weekend this season 💪#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/VL0lfmaoh1— Formula 1 (@F1) September 12, 2021