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Драматично і непередбачувано завершився черговий етап чемпіонату світу в класі машин Формула-1 Гран-прі Італії на легендарному автодромі в Монці.

Гонку вперше в сезоні виграв пілот "Макларена" Даніель Ріккардо.

Другим на фініші був його партнер по команді Ландо Норріс. Замкнув п'єдестал гонщик "Мерседеса" Валттері Боттас.

Відзначимо, що це перша перемога McLaren після Гран-прі Бразилії 2012 року і перший переможний дубль після Гран-прі Канади 2010 року.

Лідери команд "Мерседес" і "Ред Булл" Льюїс Гемільтон і Макс Ферстаппен завершили гонку в гравії на 26-му колі в другому повороті після зіткнення.

Стюарди гонки визнали винним в інциденті гонщика "Ред Булл". Макса покарали втратою трьох місць на старті гонки в Сочі і двома штрафними балами до суперліцензій.

Додамо, що аварія була дуже небезпечною. За зізнанням самого гонщика Mercedes у соціальних мережах, у момент зіткнення колесо машини Red Bull зачепило його шолом, і якби не захист голови Halo, наслідки інциденту могли бути сумними.

"Такі дні нагадують, наскільки сильно мені пощастило. Досить тисячної частки секунди, щоб гонка перетворилася на страшну ситуацію. Сьогодні явно хтось наглядав за мною зверху", - написав Гемільтон.

"Адреналін спадає, і я починаю відчувати біль у шиї - я отримав удар по голові, тому цілком природно, що відчуваю сильний головний біль, але зі мною все гаразд! Halo запобіг серйозним наслідкам, тому я неймовірно вдячний всім, хто зробив машини і гонки безпечнішими", - додав 7-разовий чемпіон Формули-1.

Особистий залік.