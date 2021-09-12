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Роналду забив у першому ж матчі після повернення в "Манчестер Юнайтед" (обновлено)

Португалець з самого початку почав відробляти свої гроші.

Португальський нападник Криштіану Роналду забив два голи у першому матчі після повернення в "Манчестер Юнайтед".

Форвард відкрив рахунок у матчі чемпіонату Англії проти "Ньюкаслу" в кінці першого тайму, а потім забив вдруге після того, як "Ньюкасл" зрівняв рахунок.

Фото: EPA/UPG

Матч завершився з рахунком 4:1. Крім португальця, за "Юнайтед" відзначилися Бруну Фернандеш і Джессі Лінгард.

Під час першого етапу кар'єри в Манчестері в 2003-2009 роках Роналду забив 84 голи, ці - його 85-й і 86-й.

Нагадаємо, що з 2018 року Роналду грав за італійський "Ювентус", але на початку осені 2021 року несподівано вирішив повернутися в клуб, де він став знаменитим. Португалець обійшовся "червоним дияволам" в 23 млн євро, "Манчестер Юнайтед" виплачуватиме гроші траншами до 2026 року.

В Англії Роналду є найбільш високооплачуваним гравцем АПЛ з зарплатою в 400 тисяч фунтів на тиждень.

Обновление.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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