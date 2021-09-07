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Гравець "Ліверпуля" став заручником військового перевороту в Гвінеї

Набі Кейта не може вилетіти до Британії.

Гравець "Ліверпуля" став заручником військового перевороту в Гвінеї
Набі Кейта
Фото: EPA/UPG

Гвінейський легіонер "Ліверпуля" Набі Кейта не може повернутися з Гвінеї, де трапився державний переворот.

"Ми знаходимося в постійному контакті з Набі і регулярно спілкуємося через керівництво національної команди. Ми раді, що Кейта в безпеці, про нього піклуються. Звичайно, ситуація нестабільна і ми будемо продовжувати діалог з владою, щоб Набі своєчасно і безпечно повернувся до Ліверпуля", - цетує пресреліз мерсисайдців "Спорт-Експрес".

Кейта був викликаний в свою національну команду для участі в матчі відбору на ЧС-2022 проти Марокко.

Однак гра, яку намічено було на 6 вересня, була скасована. Напередодні, 5-го числа, озброєна група взяла в заручники президента Гвінеї, призупинила дію Конституції і заблокувала всі можливості в'їзду і виїзду в країну терміном мінімум на один тиждень.

Григорій МухінГригорій Мухін
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