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Такого на US Open ще не було: тенісист взяв очко ударом з чужої половини корту

Реакція не підвела Ллойда Гласспула.

Такого на US Open ще не було: тенісист взяв очко ударом з чужої половини корту

У парному чоловічому розряді US Open-2021 британський дует Деніел Еванс і Ллойд Гласспул зустрічалися з новозеландцем Маркусом Деніеллом і бразильцем Марсело Демолинером - 7:6 (7-4), 4:6, 1:2 (технічна поразка після відмови британців продовжувати зустріч).

У другому сеті за рахунку 3:5 (40:40) м'яч, відбитий Деніеллом, по високій траєкторії приземлився на бік суперників і перелетів через сітку в повітряний простір бразило-новозеландської пари.

В цей час Гласспул виждав падіння м'яча, миттєво зорієнтувався, оббіг сітку і завдав удар по м'ячу паралельно сітці вже з території суперників.

Вийшло як ефектно, так і ефективно.

Григорій МухінГригорій Мухін
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