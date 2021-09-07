УЄФА включив футболіста збірної України в топ-3 гравців 5-го туру кваліфікації ЧС-2022

Гра Миколи Шапаренко не залишилася без уваги.

У 5-му турі відбіркового раунду Чемпіонату світу-2022 збірна України в яскравому стилі зіграла внічию з дворазовими чемпіонами світу французами - 1:1.

Відкрив рахунок у поєдинку на НСК "Олімпійський" півзахисник господарів Микола Шапаренко, для якого цей гол став дебютним в іграх за національну команду.

Виступ українця відзначили в УЄФА. Після завершення всіх матчів п'ятого туру організація визначила трійку кращих футболістів ігрового дня. Серед інших, до списку потрапив і Шапаренко.

Компанію хавбеку "Динамо" склали півзахисник Північної Македонії Езган Аліоскі, який відзначився у воротах Ісландії (2:2), і голкіпер Швейцарії Ян Зоммер.