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Світ змінюється: в Катарі дозволили продавати алкоголь під час Чемпіонату світу-2022

Поки, тільки в фан-зонах.

Світ змінюється: в Катарі дозволили продавати алкоголь під час Чемпіонату світу-2022
Фото: FIFA

Виконавчий директор з комунікацій Верховного комітету з проведення та спадщини Чемпіонату світу-2022 Фатма Аль-Наїмі розповів, що під час Форуму в певних зонах буде продаватися алкоголь.

"Алкоголь - не частина нашої культури, але він буде доступний в певних зонах.

Ми вже тестували їх в 2019 році на клубному ЧС - фанати активно їх відвідували. Алкоголь буде доступний в фан-зоні, де можна слухати музику і насолоджуватися матчами", - цитує функціонера championat.com.

"Продавати будуть тільки пиво. Плани щодо фан-зон поки не фіналізовані. Але тут важливо розуміти, що в цілому алкогольні напої доступні в Катарі - їх можна придбати в барах і ресторанах готелів", - зазначив Аль-Наїмі.

Григорій МухінГригорій Мухін
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