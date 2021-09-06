Футбольна збірна Англії повторила історичне досягнення 1966 року

Напередодні збірна Англії в 5-му турі відбіркового раунду Чемпіонату світу-2022 розгромила на "Уемблі" команду Андорри - 4:0.
Дублем відзначився Джессі Лингард, а також Гаррі Кейн і Букайо Сака.
Збірна "Трьох левів" має 100-відсотковий результат і одноосібно очолює групу I.
Відзначимо, що це була 14-та в цьому році гра англійців. І в 11 поєдинках вони зберегли свої ворота "на замку", що є повторенням історичного рекорду команди, який був встановлений в 1966 році.
Свій черговий поєдинок команда Англії проведе 8 вересня на виїзді проти збірної Польщі.
11 - England have kept 11 clean sheets in their 14 games in 2021, their joint-most in a single calendar year alongside 1966. Barrier. pic.twitter.com/00BHRiDt3e— OptaJoe (@OptaJoe) September 5, 2021