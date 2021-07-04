Італія вийшла у півфінал Євро-2020, обігравши Бельгію (оновлено)
Італія вийшла у півфінал Євро-2020, обігравши Бельгію (оновлено)
У Канаді мітингувальники повалили монументи британських королев Вікторії та Єлизавети II
У Канаді мітингувальники повалили монументи британських королев Вікторії та Єлизавети II
На кордоні Литви та Білорусі силовики відкрили попереджувальний вогонь через нелегальних мігрантів
На кордоні Литви та Білорусі силовики відкрили попереджувальний вогонь через нелегальних мігрантів
Помер колишній заступник міністра культури і журналіст Юрій Рибачук
Помер колишній заступник міністра культури і журналіст Юрій Рибачук
МОЗ повідомив про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації на Вінниччині
МОЗ повідомив про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації на Вінниччині
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
У Міноборони заявили, що замінять черевики військових жінок для участі в параді
У Міноборони заявили, що замінять черевики військових жінок для участі в параді
Депутатка "Слуги народу" готова вийти з фракції після неголосування за закон Зеленського по олігархах
Депутатка "Слуги народу" готова вийти з фракції після неголосування за закон Зеленського по олігархах
“Підтримай LB.ua - обери редактора”
“Підтримай LB.ua - обери редактора”
ГоловнаСпорт

Збірна Англії вийшла до півфіналу Євро-2020, обігравши Україну (оновлено)

Матч відбувся у Римі і завершився з рахунком 4:0.

Збірна Англії перемогла команду України з рахунком 4:0 в матчі 1/4 фіналу Євро-2020.

Відкрив рахунок нападник Гарі Кейн на 4-й хвилині.

Одразу після перерви подвоїв рахунок Гаррі Магуайр (46 хвилина). 

Далі на 50-й і 63-й хвилинах голи забили Джордан Хендерсон і той же Кейн відповідно.

Таким чином, Україна достроково залишає чемпіонат Європи, де грала в третій раз поспіль.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, 29 червня збірна України обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020. Напередодні матчу з Англією президент Володимир Зеленський знову зателефонував футболістам збірної і закликав їх думати лише про перемогу.

Оновлено. Огляд матчу Україна - Англія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також