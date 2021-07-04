Матч відбувся у Римі і завершився з рахунком 4:0.

Збірна Англії перемогла команду України з рахунком 4:0 в матчі 1/4 фіналу Євро-2020.

Відкрив рахунок нападник Гарі Кейн на 4-й хвилині.

Одразу після перерви подвоїв рахунок Гаррі Магуайр (46 хвилина).

Далі на 50-й і 63-й хвилинах голи забили Джордан Хендерсон і той же Кейн відповідно.

Таким чином, Україна достроково залишає чемпіонат Європи, де грала в третій раз поспіль.

Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, 29 червня збірна України обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020. Напередодні матчу з Англією президент Володимир Зеленський знову зателефонував футболістам збірної і закликав їх думати лише про перемогу.

Оновлено. Огляд матчу Україна - Англія.