Збірна Англії перемогла команду України з рахунком 4:0 в матчі 1/4 фіналу Євро-2020.
Відкрив рахунок нападник Гарі Кейн на 4-й хвилині.
Одразу після перерви подвоїв рахунок Гаррі Магуайр (46 хвилина).
Далі на 50-й і 63-й хвилинах голи забили Джордан Хендерсон і той же Кейн відповідно.
Таким чином, Україна достроково залишає чемпіонат Європи, де грала в третій раз поспіль.
Нагадаємо, 29 червня збірна України обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020. Напередодні матчу з Англією президент Володимир Зеленський знову зателефонував футболістам збірної і закликав їх думати лише про перемогу.
Оновлено. Огляд матчу Україна - Англія.