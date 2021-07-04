В Баку збірна Данії здобула перемогу над командою Чехії в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 - 2:1

Відкрив рахунок півзахисник Данії Томас Ділейні на 5-й хвилині - 1:0.

На 42-й хвилині Каспер Дольберг подвоїв перевагу номінальгих гостей - 2:0.

Чехи змогли відіграти лише один м'яч - після точного удару Патріка Шика на 49-й хвилині - 2:1.

Суперник датчан у півфіналі визначиться в Римі, де сьогодні о 22:00 зіграють Англія та Україна.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Півфінал відбудеться 7 липня в Лондоні. Збірна Данії на груповому етапі Євро-2020 була суперником збірної Росії. Данці обіграли росіян з рахунком 4:1, завдяки чому пройшли в плей-оф.

Фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.

Нагадаємо, 29 червня збірна України обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020. Сьогодні, 3 липня, національна команда зіграє проти збірної Англії у Римі. Напередодні матчу президент Володимир Зеленський знову зателефонував футболістам збірної і закликав їх думати лише про перемогу.

Оновлення. Огляд матчу Чехія - Данія.