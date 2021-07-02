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Наставник збірної Іспанії допускає, що Україна може виграти Євро-2020

Луїс Енріке занадто оптимістичний щодо нашої команди.

Луїс Енріке
Фото: sefutbol.com
Луїс Енріке

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке дав оцінку шансам збірної України виграти європейську першість.

За словами 51-річного іспанського фахівця, підлеглих Андрія Шевченка можна віднести до числа потенційних фаворитів турніру.

"Подивіться на збірну України. Це команда, яка цілком може виграти Євро-2020" - цитує Енріке ua.tribuna.com.

Нагадаємо, сьогодні в 1/4 фіналу збірна Іспанії зустрінеться зі Швейцарією. Початок поєдинку - о 19:00.

Завтраа Україна зіграє проти Англії. Початок поєдинку - о 22:00.

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