Наставник збірної Іспанії допускає, що Україна може виграти Євро-2020

Фото: sefutbol.com Луїс Енріке

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке дав оцінку шансам збірної України виграти європейську першість.

За словами 51-річного іспанського фахівця, підлеглих Андрія Шевченка можна віднести до числа потенційних фаворитів турніру.

"Подивіться на збірну України. Це команда, яка цілком може виграти Євро-2020" - цитує Енріке ua.tribuna.com.

Нагадаємо, сьогодні в 1/4 фіналу збірна Іспанії зустрінеться зі Швейцарією. Початок поєдинку - о 19:00.

Завтраа Україна зіграє проти Англії. Початок поєдинку - о 22:00.