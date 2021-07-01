Зінченко увійшов у топ-5 на Євро-2020 за одним показником

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Півзахисник збірної України Олександр Зінченко входить у число кращих гравців Євро-2020 за кількістю підбирань м'яча, повідомляє zbirna.com.

У чотирьох матчах футболіст "Манчестера Сіті" зробив 31 таку дію.

Найкращий результат - у захисника збірної Чехії Володимира Соуфала (34).

Додамо, що і в Олександра, і у Володимира буде шанс збільшити цей показник - в найближчу суботу збірна Чехія зустрінеться з Данією, а Україна з Англією в рамках чвертьфінальних матчів.

Кращі футболісти Євро-2020 за кількістю підбирань.

1. Володимир Соуфал (Чехія) - 34

2. Матс Гуммельс (Німеччина) - 33

3. Стефан де Врей (Нідерланди) - 32

4. Олександр Зінченко (Україна) і Еміль Форсберг (Швеція) - 31.