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Усі українські міністри прийшли на засідання уряду у футболках збірної України

Шмигаль подякував гравцям і тренерам за перемогу. 

На засідання уряду 30 червня всі міністри на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем прийшли в футболках української збірної з футболу, яка вчора виборола перемогу у матчі з командою Швеції.

Шмигаль на засіданні, трансляцію якого вів канал Камбіну в YouTube, привітав українців із перемогою.

"Україна в 1/4 Євро-2020. Це величезний успіх нашої збірної, тренерського штабу. Я вітаю тренерів, дякую хлопцям, дякую тренерам. Такі речі об'єднують Україну, яка всім серцем вболіває і вболівала за нашу команду", - зазначив він.

Після цього всі міністри поаплодували українській збірній. 

Нагадаємо, що збірна України, яка дивом потрапила в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу, у додатковий час обіграла збірну Швеції з рахунком 2:1.

Відкрив рахунок у матчі Олександр Зінченко, якому на 28-й хвилині асистував Андрій Ярмоленко - 1:0. На останній хвилині другого екстра-тайму Артем Довбик, який зіграв третій матч за збірну України, ударом головою в падінні вивів команду Андрія Шевченка вперед - 2:1.

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