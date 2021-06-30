Фото: EPA/UPG Артем Бєсєдін

У матчі 1/8 фіналу Євро-2020 між збірними Швеції та України (1:2) шведи догравали поєдинок у меншості - за фол на Артемі Бєсєдіні червону картку отримав захисник Маркус Даніельсон.

Фото: EPA/UPG Артем Бєсєдін

Тим часом Бєсєдін вилетів до Києва: лікарі не змогли в Шотландії визначити ступінь тяжкості його травми.

"Уночі не змогли зробити МРТ в Глазго. Там пошкодження хрестових зв'язок і меніска, яка серйозність і глибина травми, знатимемо десь о 12:00 за Києвом", - повідомив бізнесмен Юрій Сапронов.

Зазначимо, що відомий футболіст збірної Англії Гарі Лінекер, який працює нині на телебаченні експертом, розкритикував італійського рефері Даніеле Орсато, який вилучив шведа після травмування Бєсєдіна.

Фото: EPA/UPG Артем Бєсєдін

За словами Лінекера, Даніельсон не заслужив червону картку за фол проти українця.

"Це не червона картка. Він мав повне право вибити цей м'яч. Уповільнений повтор знову перетворив нешкідливий епізод на щось більше, ніж було насправді. Смішно", - написав Лінекер у Twitter.

"Коли ви граєте в м'яч, практично неможливо прибрати ногу. Той факт, що гравець випадково отримав травму в цей момент, не є фолом, не кажучи вже про червону картку", - додав англієць.

When you kick a football it’s almost impossible not to follow through (not that kind of follow through btw). Just because a player gets injured because someone kicked a football and accidentally catches him on the follow through doesn’t make it a foul, let alone a red. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) June 29, 2021

So is that a red too? Any difference? pic.twitter.com/X55TFIV8Zf — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) June 29, 2021

Також Лінекер опублікував епізод з матчу і додав коментар: "Це теж червона? Ніякої різниці?"