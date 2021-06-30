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Бєсєдін більше не зіграє на Євро-2020: Артем полетів до Києва, в Глазго йому не змогли зробити МРТ

Форвард збірної України отримав серйозну травму.

Артем Бєсєдін
Фото: EPA/UPG
Артем Бєсєдін

У матчі 1/8 фіналу Євро-2020 між збірними Швеції та України (1:2) шведи догравали поєдинок у меншості - за фол на Артемі Бєсєдіні червону картку отримав захисник Маркус Даніельсон.

Артем Бєсєдін
Фото: EPA/UPG
Артем Бєсєдін

Тим часом Бєсєдін вилетів до Києва: лікарі не змогли в Шотландії визначити ступінь тяжкості його травми.

"Уночі не змогли зробити МРТ в Глазго. Там пошкодження хрестових зв'язок і меніска, яка серйозність і глибина травми, знатимемо десь о 12:00 за Києвом", - повідомив бізнесмен Юрій Сапронов.

Зазначимо, що відомий футболіст збірної Англії Гарі Лінекер, який працює нині на телебаченні експертом, розкритикував італійського рефері Даніеле Орсато, який вилучив шведа після травмування Бєсєдіна.

Артем Бєсєдін
Фото: EPA/UPG
Артем Бєсєдін

За словами Лінекера, Даніельсон не заслужив червону картку за фол проти українця.

"Це не червона картка. Він мав повне право вибити цей м'яч. Уповільнений повтор знову перетворив нешкідливий епізод на щось більше, ніж було насправді. Смішно", - написав Лінекер у Twitter.

"Коли ви граєте в м'яч, практично неможливо прибрати ногу. Той факт, що гравець випадково отримав травму в цей момент, не є фолом, не кажучи вже про червону картку", - додав англієць.

Також Лінекер опублікував епізод з матчу і додав коментар: "Це теж червона? Ніякої різниці?"

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