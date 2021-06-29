Напередодні Андрію виповнилося 37 років.

Фото: ФК "Шахтар" Андрій Пятов

Пресслужба УЄФА привітала голкіпера збірної України і "Шахтаря" Андрія Пятова з 37-річчям, яке уродженець Кропивницького відзначав напередодні.

УЄФА опублікував відео його ефектного сейву в матчі Ліги Європи-2015/16 проти "Шальке" (0:0).

🎁 Поздравляем с 37-летием Андрея Пятова! 🇺🇦⚒️



⏪ Вспоминаем сумасшедший сейв кипера @FCShakhtar в матче #ЛигаЕвропы 2016 года с "Шальке" 👇 pic.twitter.com/jr4cNcAAXr — УЕФА (@UEFAcom_ru) June 28, 2021

Тим часом на передматчевому тренуванні головний тренер збірної Андрій Шевченко привітав Пятова з днем народження, а команда винагородила капітана теплими оплесками.

Нагадаємо, Пятов вирішив завершити виступ за збірну України після Євро-2020.