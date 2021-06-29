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УЄФА привітав Пятова з днем народження

Напередодні Андрію виповнилося 37 років.

Андрій Пятов
Фото: ФК "Шахтар"
Андрій Пятов

Пресслужба УЄФА привітала голкіпера збірної України і "Шахтаря" Андрія Пятова з 37-річчям, яке уродженець Кропивницького відзначав напередодні.

УЄФА опублікував відео його ефектного сейву в матчі Ліги Європи-2015/16 проти "Шальке" (0:0).

Тим часом на передматчевому тренуванні головний тренер збірної Андрій Шевченко привітав Пятова з днем народження, а команда винагородила капітана теплими оплесками.

Нагадаємо, Пятов вирішив завершити виступ за збірну України після Євро-2020.

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