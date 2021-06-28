Зеленський запустив флешмоб на підтримку збірної України перед 1/8 фіналу Євро-2020

"Вас на полі не буде одинадцять, нас на полі буде 40 мільйонів".

Президент Володимир Зеленський записав звернення до збірної України з футболу напередодні 1/8 фіналу Євро-2020.

"Привіт, моя люба збірна України по футболу. Я Володимир Зеленський, президент України. Але завтра я буду звичайним громадянином України, і я буду твоїм фанатом", - сказав президент, звертаючись до футболістів збірної.

"Я буду разом з тобою всі 90 хвилин. Повір мені, я буду разом з тобою співати гімн України. Я буду разом з тобою кричати після кожного гострого моменту. Мені буде дуже боляче через кожну підніжку. І я буду дуже радіти кожному забитому голу. Вас на полі не буде одинадцять, нас на полі буде 40 мільйонів", - заявив Зеленський.

Президент закликав футбольних уболівальників наслідувати його приклад і записати власні побажання збірній.

Нагадаємо, що суперником збірної України у 1/8 фіналу Євро-2020 буде збірна Швеції. Матч відбудеться у вівторок, 29 червня, у Глазго, на стадіоні "Хемпден Парк". Початок гри - о 22:00.

Матч буде транслюватися на загальнодоступному телеканалі "Україна" і на профільному "Футбол 1". Крім того, матч буде доступний в інтернеті на платформах, які з ними співпрацюють - MEGOGO, Oll.tv, Київстар ТБ, Vodafone TV, Воля ТБ тощо.